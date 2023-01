information fournie par France 24 • 17/01/2023 à 11:13

ll y a 250 ans naissait le premier journal mauricien. De fait, le plus ancien du continent. En plus de 2 siècles, la presse a fait son chemin et le manque de liberté y est souvent décrié. Exemple : depuis l'an dernier, une loi oblige les journalistes à publier leurs sources. Reportage à Saint Louis d'Abdoollah Earally.