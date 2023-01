2023, l'année de l'Inde ?

information fournie par France 24 • 02/01/2023 à 10:27

L'Inde est récemment devenue cinquième puissance économique mondiale, devant le Royaume-Uni, son ancienne puissance coloniale. D'ici 2030, le pays pourrait même se hisser au troisième rang, derrière les États-Unis et la Chine. En 2023, l'Inde deviendra surtout aussi le pays le plus peuplé du monde, devant la Chine. Le gouvernement cherche une libéralisation de l'économie qui commence à porter ses fruits, même si le pays traîne encore de nombreux handicaps et notamment des inégalités importantes.