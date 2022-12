Yannick Jadot : "Si Emmanuel Macron a envie de prendre l’avion, il va à la COP15 et non à Doha"

information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 17:17

À l’issue du Conseil européen, Yannick Jadot salue des résultats incontestablement positifs comme l’accord sur l’impôt mondial minimal sur les multinationales : "C’est une bonne nouvelle, même si on regrette qu’il ne soit que de 15 %, quasiment le plus bas en Europe, du dumping fiscal. Mais ça existe, on a un impôt et c’est tant mieux". L’eurodéputé français rappelle que le président Joe Biden avait proposé une taxation de 21 % et que la France et Allemagne s’y étaient opposés.