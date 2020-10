"Yalda, la nuit du pardon" : la loi du talion, version iranienne

France 24 • 07/10/2020 à 13:30

Dans ce numéro 100% cinéma, Thomas Baurez et Axelle Simon reçoivent le réalisateur iranien Massoud Bakhshi, qui nous présente son film "Yalda, la nuit du pardon", un drame qui a pour cadre une émission de télé-réalité en Iran. Au sommaire également : "L'enfant rêvé", de Raphaël Jacoulot, film autour d'un dilemme cornélien sur la paternité avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin et Mélanie Doutey. Et la ressortie en copie neuve de "Piège pour Cendrillon", un film ensorcelant de 1965 signé André Cayatte.