information fournie par France 24 • 04/07/2023 à 19:37

Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale est l'invitée de Mardi politique. La première partie de l'émission sera consacrée aux violences des derniers jours en France faisant suite à la mort de Naël pour un refus d'obtempérer et à la réponse policière et judicaire mise en place. "Opération réussie" pour la présidente de l'Assemblée nationale. Une émission présentée par Roselyne Febvre et Frédéric Rivière.