Y a-t-il un risque de crise majeure sur le crédit privé ?

information fournie par Boursorama • 24/03/2026 à 11:49

Depuis quelques semaines, plusieurs signes de tension apparaissent sur le marché du crédit privé aux Etats-Unis. Certains observateurs y voient un risque de contagion aux acteurs de la finance et aux banques qui pourrait avoir le même impact que la crise des subprimes. Qu'en est-il réellement ? Y a-t-il un risque pour les banques et les épargnants européens.

Sur le plateau de l'Actu Bourse, Paul Moreno Blosseville, président d'Opale Capital, fait le point sur la situation en expliquant les fondamentaux du marché du crédit privé et en donnant des clés de compréhension sur ce qui se joue actuellement.