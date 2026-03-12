Morgan Stanley restreint les rachats dans un fonds de crédit privé après une forte augmentation des retraits

(Ajoute des détails et du contexte tout au long de l'article) par Manya Saini

Le géant bancaire de Wall Street Morgan Stanley MS.N a limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé après que les investisseurs aient cherché à retirer près de 11 % des actions en circulation, a-t-on appris mercredi d'un dépôt réglementaire.

Les investisseurs s'interrogent sur la santé des portefeuilles de prêts et sur la résistance des emprunteurs dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, et la vague de mauvaises nouvelles qui a suivi plusieurs problèmes de crédit au cours des derniers mois a attiré l'attention sur le marché du crédit privé, qui pèse environ 2 000 milliards de dollars.

Morgan Stanley Private Credit a indiqué dans une lettre aux investisseurs que le North Haven Private Income Fund (PIF) a rapporté environ 169 millions de dollars, soit environ 45,8 % des demandes d'offres des investisseurs pour le trimestre.

Le géant de Wall Street a indiqué que le secteur du crédit privé est confronté à plusieurs défis, notamment l'incertitude concernant la reprise des fusions et acquisitions, la spéculation sur la détérioration du crédit et la contraction des rendements des actifs.

Morgan Stanley a déclaré que le PIF était investi dans 312 emprunteurs dans 44 secteurs au 31 janvier, et que les fondamentaux du crédit du fonds restaient globalement stables.

"Comme nous l'avons annoncé et conformément aux informations contenues dans notre notice de placement privé, nous répondrons aux appels d'offres pour 5 % des parts en circulation au 31 décembre", a déclaré la division de gestion des investissements de la banque dans sa lettre.

Morgan Stanley a ajouté que la limitation des retraits permettrait d'éviter les ventes d'actifs pendant les "périodes de dislocation du marché" et de maximiser les rendements ajustés au risque pour les investisseurs au fil du temps.

"La dispersion entre les crédits les plus solides et les plus faibles s'accroît", a indiqué la banque.

LES CRAINTES CONCERNANT LE CRÉDIT PRIVÉ AUGMENTENT

Les craintes que l'IA puisse éroder la capacité bénéficiaire des entreprises de logiciels et affaiblir leur capacité à rembourser les prêts se répercutent sur le crédit privé, un prêteur clé du secteur technologique, incitant les investisseurs à réévaluer l'exposition, les risques de rachat et les perspectives de collecte de fonds, ont déclaré les analystes.

Les inquiétudes ont été aggravées par les nouveaux problèmes de Blue Owl OWL.N concernant les ventes d'actifs, ce qui a provoqué une forte chute des actions des gestionnaires d'actifs alternatifs présents sur le marché du crédit privé.

Parallèlement, JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts à des fonds de crédit privés après avoir examiné l'impact des turbulences du marché autour des sociétés de logiciels, ont déclaré mercredi à Reuters deux personnes au fait de la situation.

Les analystes soulignent toujours l'avertissement du directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, en octobre, selon lequel "d'autres cafards" se cachent sur le marché du crédit, comme une source potentielle d'anxiété pour les investisseurs, même si les problèmes ne semblent pas être systémiques jusqu'à présent.

Au début du mois, BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a révélé qu'il a limité les retraits d'un fonds de dette phare après une augmentation des demandes de rachat.

Le 2 mars, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone

BX.N a également révélé que son fonds de crédit privé, connu sous le nom de BCRED, avait dû faire face à une augmentation des retraits au cours du premier trimestre.