Selon une source, la démarque de JPMorgan devrait restreindre les prêts aux sociétés de crédit privées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 8 et 9) par Saeed Azhar et Ateev Bhandari

La décision de JPMorgan Chase JPM.N de réduire la valeur de certains prêts aux acteurs du crédit privé va réduire les prêts aux fonds, a déclaré une source familière avec le sujet. Cette décision de la plus grande banque américaine s'inscrit dans le cadre d'une vague de nervosité sur le marché du crédit privé, qui représente environ 2 000 milliards de dollars , les grands noms de Wall Street ayant dû faire face à une augmentation des demandes de retrait au cours des dernières semaines. Les accords de crédit de la banque pour le crédit privé lui permettent de réévaluer les évaluations sur la base des garanties du fonds en cas de dislocation du marché, avait déclaré la source à Reuters plus tôt , ajoutant que les évaluations n'étaient pas significatives.

La banque a examiné son portefeuille de financement nom par nom, puis secteur par secteur, et a mis des marques différentes sur des prêts tels que ceux ayant une exposition sous-jacente aux logiciels, a déclaré la source.

Cette mesure signifie que la banque limite l'effet de levier pour l'emprunteur, a ajouté la source. La décision a eu un impact sur une petite cohorte d'emprunteurs de JPMorgan, a déclaré la source, ajoutant que la banque se réservait le droit de réévaluer les actifs de crédit privé à tout moment. Les actions de la banque étaient en baisse de plus de 2 % à la mi-journée, dans un contexte de repli du marché. .N "« Il y a une relation malheureuse et auto-renforcée entre des évaluations plus basses et moins de liquidités disponibles », a déclaré Sean Dunlop, directeur de la recherche sur les actions chez Morningstar.

Cela dit, pour la plupart des entreprises, l'évaluation des prêts nécessite un déclencheur discret, comme l'absence de paiement d'un intérêt, a déclaré Dunlop, ajoutant que JPMorgan est une exception à la règle.

Les inquiétudes concernant la qualité du crédit - mises en évidence l'année dernière par les effondrements de First Brands et de la banque à risque Tricolor - se sont intensifiées au cours des derniers mois, les investisseurs s'inquiétant de la menace que les produits alimentés par l'IA font peser sur le pouvoir de fixation des prix des sociétés de logiciels. La ruée vers les liquidités a incité plusieurs grands acteurs, dont les rivaux Morgan Stanley MS.N et BlackRock

BLK.N , à limiter les rachats lorsque les demandes de fonds clés ont franchi le seuil de 5 %, qui autorise conventionnellement un gestionnaire d'actifs à agir de la sorte. Certains, comme Blackstone BX.N , ont réagi en assouplissant la limite à 7 % ou plus.

Cette mesure n'a pas déclenché d'appels de marge significatifs jusqu'à présent, a ajouté un rapport de Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet.