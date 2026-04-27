Webinaire : comment construire un portefeuille ETF dans un PEA

information fournie par BoursoBank • 27/04/2026 à 15:23

PEA, ETF… ces deux acronymes peuvent sembler techniques, voire intimidants quand on débute en Bourse. Pourtant, bien compris, ils constituent une base simple et efficace pour investir sur le long terme.

Dans ce webinaire, BoursoBank vous propose de revenir aux fondamentaux : qu'est‑ce qu'un plan d'épargne en actions (PEA), quels produits peut‑on y loger, et surtout comment construire pas à pas un portefeuille boursier cohérent grâce aux ETF.

Arnaud Gihan, responsable de la distribution France chez BlackRock, partenaire de l'offre ETF iShares de BoursoBank, et Thomas Vitoux, chef de produit Bourse chez BoursoBank ont présenté le sujet sans jargon, tout en répondant aux questions des clients BoursoBank.