Dans un monde saturé de surveillance et d'algorithmes propriétaires, s'affranchir des Big Tech devient un acte d'indépendance. De Brest à Nairobi, en passant par Montpellier, Dakar et Abidjan, un mouvement de renaissance numérique s'organise : des acteurs locaux construisent des alternatives respectueuses de la vie privée, réparables, durables et éthiques. Voici un guide de résistance numérique, pour une vie connectée mais libre.
Vivre sans Google, Amazon et Meta : nos alternatives aux Big Tech
