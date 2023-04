Visite du pape François en Hongrie : "Un déplacement politique avec un aspect diplomatique"

information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 14:23

Le pape François est arrivé en Hongrie vendredi 28 avril, où il a débuté un voyage de trois jours au cours duquel la guerre en Ukraine, l'immigration et les racines chrétiennes de l'Europe devraient figurer dans l'ordre du jour de ses discours publics et de ses entretiens avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban. François Mabille, directeur de l'observatoire de géopolitique et du religieux et chercheur au CNRS, était sur France 24 pour évoquer ce déplacement.