Visite de Charles III en France : diplomatie royale ?

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 10:25

Le débat, aujourd'hui, est consacré à la visite d’Etat du roi Charles III en France. Une visite reportée il y a 6 mois en raison des manifestations contre la réforme des retraites. Elle va durer 3 jours et comprendra un discours au sénat, un déplacement dans un vignoble bio du Bordelais et un dîner de gala à Versailles. Les thèmes inscrits au programme : de l’environnement à l’intelligence artificielle, de l’Ukraine au Sahel, sont des thèmes politiques. Cette visite a lieu à un moment de reprise des relations entre la France et le Royaume-Uni.