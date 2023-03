Violences policières : quand la Brav-M s’en mêle

information fournie par France 24 • 27/03/2023 à 12:22

Depuis l’adoption de la réforme des retraites par le 49.3, les manifestants et les forces de police s’affrontent partout en France. Face à des dérives policières mettant en cause la Bram-v (Brigade de répression de l’action violente motorisée), l’IGPN a été saisie 17 fois. Selon Christian Mouhanna, sociologue, directeur de recherches au CNRS-CESDIP, invité de France 24, "comme les autorités françaises ont besoin de la police, elles sont un peu dans une logique de peur, et elles n’osent pas limiter l’action des policiers." Explications.