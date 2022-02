"Vigil", une série thriller à bord d'un sous-marin britannique

information fournie par France 24 • 01/02/2022 à 16:35

Dans ce numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont et Nina Masson reviennent sur les meilleures séries du moment. À commencer par "Vigil", une enquête à couper le souffle à bord d'un sous-marin nucléaire de la marine britannique dans lequel se joue une guerre invisible. À voir aussi, le grand retour du phénomène "Euphoria", la série qui a changé la carrière de l'actrice Zendaya, et "The Wonder Years", remake de la série éponyme de la fin des années 1980 pour une nouvelle version du rêve américain.