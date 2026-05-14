À Londres, des anciens wagons de métro et d'iconiques bus rouges à étages prennent un nouveau départ en se transformant en restaurants et en salons de thé. Il vous suffit de mettre les pieds sous la table. Reportage de nos confrères de France 2, Maëlys Septembre et Perrine Aubert.
Vieux bus et métros londoniens : en voiture pour un nouveau départ !
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro