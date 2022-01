Une remontée trop rapide des taux d’intérêt en 2022 ?

information fournie par Boursorama • 06/01/2022 à 15:05

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed publié hier soir était très attendu par les investisseurs. Des "Minutes" qui montrent une banque centrale américaine plus offensive, avec des hausses des taux directeurs arrivant possiblement plus tôt et à un rythme plus rapide. Un "game changer" pour les marchés ? L'analyse de Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.

