C'est une rumeur qui réapparait à la faveur de la guerre menée par Israël aux côtés des États-Unis au Moyen-Orient. Ces derniers jours, une campagne sur les réseaux sociaux tente d'exploiter la mort de la journaliste française, ancienne correspondante de RFI en Palestine, Marine Vlahovic, en accusant Israël de l'avoir tuée. Décryptage dans Info Intox avec Jules BOITEAU.
Une journaliste française tuée par Israël en 2024 ? Attention à la réapparition de cette intox
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