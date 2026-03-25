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Une guerre avec la Russie n'est pas inéluctable, affirme le chef d'état-major de l'armée de Terre

information fournie par France 24 25/03/2026 à 18:08

Dans un entretien accordé à France 24, le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de Terre, réfute le caractère inéluctable d'une guerre avec la Russie, tout en confirmant un renforcement de la présence française au Proche-Orient. Concernant le service national volontaire, il dit avoir confiance en la volonté des jeunes de s'engager pour la France.

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