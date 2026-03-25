Dans un entretien accordé à France 24, le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de Terre, réfute le caractère inéluctable d'une guerre avec la Russie, tout en confirmant un renforcement de la présence française au Proche-Orient. Concernant le service national volontaire, il dit avoir confiance en la volonté des jeunes de s'engager pour la France.
Une guerre avec la Russie n'est pas inéluctable, affirme le chef d'état-major de l'armée de Terre
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