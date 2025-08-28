"Nager au milieu de la Seine comme ça, c'est fantastique", s'émerveille Vadim Feldzer, un des participants à des épreuves de nage en eau libre, organisées jeudi en plein Paris. La baignade y a été réautorisée depuis les JO-2024 et les importants travaux de dépollution.
Une course de nage en eau libre dans la Seine, un an après les JO de Paris
