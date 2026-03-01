Un incendie s'est déclaré dans un immeuble résidentiel qui a été touché à Manama. Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn indique que les équipes de la protection civile interviennent suite aux dégâts causés à trois bâtiments à Manama et Muharraq après des attaques de drones. IMAGES
Une attaque de drone iranienne endommage un immeuble à Bahreïn
