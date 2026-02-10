Le parquet de Grenoble a lancé mardi un vaste appel à témoins après l'interpellation d'un homme de 79 ans, soupçonné de viols et agressions sexuelles aggravés commis sur 89 mineurs dans plusieurs pays entre 1967 et 2022, ainsi que du meurtre de sa mère et de sa tante.
Un septuagénaire écroué pour viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs, et deux meurtres
