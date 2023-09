Un an après la mort de Mahsa Amini, rencontre avec des Iraniennes, avec ou sans voile

information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 14:14

Il y a un an, la mort de Mahsa Amini, 22 ans, a déclenché un mouvement inédit en Iran de manifestations, contre les autorités de la République Islamique. Des manifestations menées par des femmes remettant en cause le port du hijab, devenu le symbole du défi contre un gouvernement oppresseur. Un an après, les équipes de France 24 se sont rendus en Iran et ont parlé à des femmes de différentes régions qui, pour certaines, ont participé aux manifestations. Si leur ampleur a diminué, le mécontentement lui, est resté intact. C'est un reportage de Jules Boiteau réalisé à téhéranavec notre correspondant sur place Reza Sayah.