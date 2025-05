Ultra-trail : L'UTMB 2025 sans Kylian Jornet

information fournie par France 24 • 20/05/2025 à 00:11

L'Ultra-Trail du Mont-Blanc, course la plus prestigieuse du calendrier 2025 débutera le vendredi 29 août à Chamonix en France Chamonix. Lors de ce 176 km (10 000 m D +), François D'Haene sera en lice pour une 5e victoire, lui qui s'est déjà imposé en 2012, 2014, 2017 et 2021. Il est actuellement à égalité avec la star Kylian Jornet (4 succès), qui lui sera une nouvelle fois absent, après une période de tension avec les organisateurs l'an dernier, et des projets personnels différents. L'UTMB rassemble environ 10 000 coureurs chaque année et cet engouement suscite des questions environnementales. La directrice France du groupe UTMB isabelle Viseux-Poletti était l'invitée de France 24.