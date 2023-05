information fournie par France 24 • 22/05/2023 à 16:25

Le groupe paramilitaire russe Wagner et les combattants ukrainiens se disputent la prise de Bakhmout. Qu’en est-il vraiment ? Selon Paul Vallet, historien, politologue, chercheur associé au Centre de Politique de Sécurité, invité de France 24, "on est dans une bataille de communiqués et de contre-communiqués." Explications.