Ukraine: un pied dans l'UE ?

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 10:58

A la veille d'un sommet Ukraine-UE, la Commission Européenne se déplace en masse à Kiev. Tandis que Volodymyr Zelensky estime que son pays "mérite" des pourparlers d'adhésion dès cette année, Vladimir Poutine menace à nouveau l'Europe et multiplie les références au nazisme. Benyamin Netanyahu, lui, rencontre Emmanuel Macron et pourrait bien conditionner son aide sur l'Ukraine à un soutien face à l'Iran. On va plus loin avec Patricia Allémonière, Gauthier Rybinski et Elena Volochine à Kiev.