Ukraine, un an après : "On peut gagner cette guerre cette année", assure la députée Alona Shkrum

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 16:44

L'Ukraine entre vendredi 24 février dans sa deuxième année de guerre contre les forces russes, marquant le premier anniversaire d'une invasion face à laquelle elle a affiché une résistance acharnée et, aidée des Occidentaux, infligé des revers inattendus à Vladimir Poutine. Alona Shkrum, députée ukrainienne et membre du parti UP" Patrie", était sur France 24 pour évoquer la situation. Elle assure que les Ukrainiens peuvent "gagner cette guerre cette année".