Ukraine, un an après : "Nous sommes dans la dixième année de guerre de la Russie contre l'Ukraine"

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 21:49

Le 24 février 2022, les forces armées russes envahissaient le territoire ukrainien sur trois fronts : au nord, à l’est et au sud du pays. Moscou rêvait d’une guerre éclair mais se heurte à la résistance farouche des Ukrainiens, puissamment soutenus par le camp occidental. Un an après, l’armée russe a dû reculer et côté ukrainien, le pays est meurtri par les destructions, les pertes humaines et l’exil de près de cinq millions de personnes. Lesia Vasylenko, députée et membre du parti Golos Zmin, était l'invitée de France 24 pour évoquer la situation.