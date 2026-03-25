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Ukraine-Russie : quel rapport de force ?

information fournie par France 24 25/03/2026 à 20:38

L'armée russe continue d'avancer dans l'est de l'Ukraine et revendique la conquête de deux nouvelles localités dans les régions de Donetsk et Louhansk. Moscou a aussi lancé des attaques massives depuis le début de la semaine, en particulier sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Les explications avec Nicolas Tenzer, politologue et enseignant à Sciences Po.

Guerre en Ukraine

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