information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 21:44

En novembre 2013, en réponse à une publication Facebook du journaliste et militant Moustafa Nayem, plus de 1 000 Ukrainiens se sont rassemblés à Kiev. Ils protestaient contre la décision du président Ianoukovitch de suspendre les préparatifs de la signature d'un accord de libre-échange et d'association politique avec l'UE. Bientôt, les manifestations ont pris de l'ampleur, dépassant les 100 000 personnes. Près de 10 ans après ces événements, Gilliver Cragg a de nouveau rencontré Moustafa Nayyem désormais directeur de l'agence pour la restauration de l'infrastructure en Ukraine.