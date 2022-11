Ukraine: Poutine coupe le courant ?

information fournie par France 24 • 24/11/2022 à 07:17

Après avoir échoué, pour le moment, à envahir l'Ukraine et annexer de nouveaux pans de son territoire, l'armée russe concentre désormais ses frappes sur le réseau électrique. Plonger l'Ukraine dans le froid et dans le noir cet hiver, une stratégie payante ? On va plus loin avec Anne-Elisabeth Moutet et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur les manifestations d'ouvriers de l'usine Foxconn en Chine, exaspérés du confinement imposés par Pékin au nom de la politique du zéro covid.