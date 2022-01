information fournie par France 24 • 11/01/2022 à 11:07

Les États-Unis et la Russie ont renoué le dialogue sur le dossier ukrainien ce lundi 10 janvier à Genève (Suisse). Après plus de huit heures de discussions, les points de vue restent antagonistes entre Washington et Moscou. Les deux parties restent sur leurs positions mais souhaitent poursuivre le dialogue. Les précisions de notre correspondante à Genève, Laure Wagner.