Ukraine : malgré le danger, les agriculteurs travaillent leurs champs minés

information fournie par France 24 • 17/03/2023 à 09:24

Environ 25 % des terres agricoles en Ukraine sont infestées de mines et des munitions non explosées. Une situation qui concerne les zones libérées après l’occupation et celles restées sous contrôle ukrainien, à portée de l'artillerie. Le déminage se concentre sur les zones résidentielles et non sur les champs. Pourtant, certains agriculteurs disent ne pas pouvoir manquer les semis du printemps, au risque de mettre en péril la production de 2023. Et malgré le danger, ils retournent dans les champs. Plusieurs ont déjà trouvé la mort.