information fournie par France 24 • 25/01/2023 à 23:52

Cette fois ça y est, l'Allemagne et les Etats-Unis autorisent les livraisons de chars Leopard et Abrams à l'Ukraine. Un tournant dans la guerre ?

On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, Gauthier Rybinski et Matthieu Mabin à Washington. Retour aussi sur la visite d'Alassane Ouattara à Paris et le rôle joué par la Côte d'Ivoire au Sahel.