information fournie par France 24 • 10/10/2022 à 23:07

L’Ukraine sous le feu d’un déluge de missiles en provenance de Russie, la communauté internationale dénonce un « crime de guerre ». Riposte après la destruction du pont de Crimée ou offensive planifiée de longue date par Moscou ? On va plus loin avec Anne Nivat et Bruno Daroux.