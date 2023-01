Ukraine: la course aux armes ?

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 09:09

A peine décidé l'octroi de dizaines de chars de combats à l'Ukraine, Kiev réclame aux Occidentaux des avions de chasse et des missiles longue portée. L'Europe et les Etats-Unis peuvent-ils refuser, eux qui semblent avoir déjà lié leur sort à celui de l'Ukraine ? On va plus loin avec Zyad Limam, Bruno Daroux et Pierre Benazet à Bruxelles. Retour aussi sur les visites à Paris de plusieurs dirigeants ouest-africains alors que la France revoit sa présence militaire face aux jihadistes sahéliens.