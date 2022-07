Ukraine : des familles déchirées et séparées à Kramatorsk, dans le Donbass

information fournie par France 24 • 19/07/2022 à 11:41

Après cinq mois de conflit, les soldats ukrainiens sont toujours mobilisés au front pour contrer l'invasion russe. Cette guerre sépare des familles, les femmes et les enfants fuient le plus souvent les zones de guerre, isolant les soldats. Les réseaux sociaux permettent de maintenir le lien malgré la distance. Ludovic de Foucaud et Gulliver Cragg, envoyés spéciaux de France 24 dans le Donbass, ont rencontré des familles meurtries.