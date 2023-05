Ukraine : des agriculteurs continuent de travailler au péril de leur vie

information fournie par France 24 • 15/05/2023 à 17:38

En Ukraine, dans les régions libérées de l’invasion russe, la guerre a laissé dans le sol une quantité colossale de mines et d’engins explosifs. Pour la deuxième année consécutive, de nombreux agriculteurs ukrainiens ont une fois de plus été incapables d’effectuer les semis. Le gouvernement affirme que jusqu'à 185 personnes ont été tuées par des mines et des bombes non explosées sur le sol ukrainien depuis plus d’un an. Certains petits exploitants décident quand même de travailler leurs terres contaminées au risque de leur vie.