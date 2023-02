information fournie par France 24 • 28/02/2023 à 14:49

La Russie a intensifié mardi 28 février sa campagne d'encerclement de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, théâtre depuis plusieurs semaines de combats entre les forces russes et ukrainiennes et dont la prise est un objectif majeur pour le président russe Vladimir Poutine.