Ukraine : avec les soldats de l’ombre, dans la région de Kherson

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 20:57

Un an après le début de l'assaut russe en Ukraine, France 24 vous propose un reportage exceptionnel de 35 minutes, en coproduction avec Arte. Notre reporter Gwendoline Debono est allée à la rencontre de résistants dans la région de Kherson, reprise aux forces russes en novembre 2022. Dans cette région du sud de l’Ukraine, "partisans" et soutiens des Russes cohabitent. Transmission de coordonnées, sabotage, assassinats : la guerre secrète des partisans, ces hommes et femmes organisés en réseaux de résistance, a été essentielle à la reprise des territoires occupés. Agissant uniquement par devoir de conscience, ces civils ont déjoué les plans du Kremlin visant à annexer leur région et à progresser davantage en Ukraine. Derrière les lignes russes, Gwendoline Debono a également suivi une unité militaire ukrainienne en opération en territoire ennemi.