information fournie par France 24 • 18/01/2023 à 11:40

L'Ukraine a arrêté mardi 17 janvier sa quête de survivants à Dnipro, sous les décombres d'un immeuble résidentiel détruit par un missile russe, un bombardement, parmi les plus meurtriers de la guerre, qui a fait 45 morts et une vingtaine de disparus selon un dernier bilan. Anastasia Shvets n'a que 23 ans et la guerre lui a déjà presque tout enlevé.