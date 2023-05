Turquie : vers une victoire d'Erdogan ? Second tour le 28 mai entre le président et Kilicdaroglu

information fournie par France 24 • 15/05/2023 à 20:26

La Turquie aura bien son second tour de l’élection présidentielle le 28 mai. Le dernier comptage accorde 49,5% des suffrages à Recep Tayyip Erdogan contre 44,9% à son rival Kemal Kilicdaroglu. L'opposition progresse dans ses fiefs du sud-est et dans les grandes villes mais pas assez pour battre le président sortant qui a mieux résisté que prévu dans les régions touchées par le séisme. L'issue du second tour risque de dépendre du troisième candidat à 5,2%, l'ultranationaliste Sinan Ogan.