Turquie : l'inflation galopante met à mal le pouvoir d'achat

information fournie par France 24 • 01/02/2022 à 16:13

En Turquie, l'inflation a atteint, en décembre 2021, le chiffre record de 36 % sur une année. Le cours de la livre turque s'est effondré et dans les supermarchés, les étiquettes des produits de première nécessité sont changées plusieurs fois par jour. Les Turcs ont de plus en plus de mal à acheter les denrées de base. Et si certains se rient de cette situation sur les réseaux sociaux, les manifestations de colère des consommateurs restent rares, par peur de la répression.