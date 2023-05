information fournie par France 24 • 16/05/2023 à 10:11

C'est une surprise: alors que les sondages le donnaient distancé, Reccep Tayip Erdogan vire en tête à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle en Turquie. Il passe même tout près de la réélection. Comment expliquer un tel retournement ? On va plus loin avec Marc Semo et Cyril Payen.