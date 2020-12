Tunisie : dix ans après la révolution, une économie en péril

France 24 • 17/12/2020 à 15:57

Il y a dix ans, jour pour jour, un vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi s'immolait par le feu en Tunisie pour protester contre la corruption et le chômage dans son pays. La révolution tunisienne débutait, entraînant dans son sillage le Printemps arabe. Que s'est-il passé depuis ? Où en est la situation économique du pays, notamment depuis l'apparition du Covid-19 ? Lilia Blaise et Hamdi Tlili se sont rendus dans plusieurs régions du pays et ont constaté que les revendications de la révolution - justice sociale, emploi et dignité - sont toujours présentes.