information fournie par France 24 • 11/05/2023 à 10:57

La fusillade à l'issue d'un pèlerinage juif annuel à la synagogue de la Ghriba à Djerba pose la question: au-delà de l'acte antisémite, s'agit-il d'un attentat planifié et coordonné ou de l'acte d'un individu isolé ? On va plus loin avec Zyad Limam, Gauthier Rybinski et Lilia Blaise à Djerba.