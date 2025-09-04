L'administration Trump s'en prend aux institutions d'enseignement supérieur aux Etats-Unis, comme le font les gouvernements autoritaires pour étouffer toute pensée indépendante, affirme Claudine Gay, l'ex-présidente de l'université d'Harvard.
Trump "s'en prend aux universités américaines", selon l'ex-présidente d'Harvard
