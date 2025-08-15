"Je pense que le président Poutine fera la paix, je pense que le président Zelensky fera la paix", a assuré jeudi le président américain Donald Trump avant le sommet en Alaska, où il rencontrera son homologue russe pour discuter de l'Ukraine.
Trump pense que Poutine et Zelensky "feront la paix" après le sommet en Alaska
