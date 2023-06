information fournie par France 24 • 15/06/2023 à 10:07

A peine a-t-il comparu devant un tribunal fédéral américain, une première pour un ex-président des Etats-Unis, Donald Trump livre une violente charge contre l'administration Biden qu'il accuse d'abus de pouvoir. Le système judiciaire livré à la vindicte des électeurs républicains ? On va plus loin avec Zyad Limam, Bruno Daroux et Matthieu Mabin.