Les Etats-Unis et l'Iran se sont accordés mardi pour un cessez-le-feu de deux semaines, un peu plus d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique. Les deux camps ont revendiqué une victoire. Voici ce que l'on sait.
Trêve entre l'Iran et les Etats-Unis: ce que l'on sait
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