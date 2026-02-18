Trade ou Pas Trade : cette semaine l'Eurostoxx 50, S&P500, Nikkei, Or, Essilor, AMD, Alphabet...

information fournie par SG Bourse • 18/02/2026 à 16:35

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Nicolas Schneller de Trading Institut et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, l'Or et le NIKKEI

100 Questions : formez-vous aux Produits de Bourse en vous entrainant !

Le coup de cœur des traders sur Essilor Luxottica, AMD et Alphabet

Le quiz sur le NASDAQ

Emission enregistrée le 18 février 2026.

#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!

Site internet de Société Générale Produits de Bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter

Retrouvez tous les Turbos et les Warrants de Société Générale à 0€ de courtage

Les Produits de Bourse de Société Générale sont accessibles à 0 € de courtage pour les clients de Boursorama grâce à Boursomarkets

#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #Eurostoxx50 #S&P500 #OR #essilor #NIKKEI #alphabet #AMD