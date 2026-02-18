Trade ou Pas Trade : cette semaine l'Eurostoxx 50, S&P500, Nikkei, Or, Essilor, AMD, Alphabet...

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Nicolas Schneller de Trading Institut et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :
On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, l'Or et le NIKKEI
100 Questions : formez-vous aux Produits de Bourse en vous entrainant !
Le coup de cœur des traders sur Essilor Luxottica, AMD et Alphabet
Le quiz sur le NASDAQ
Emission enregistrée le 18 février 2026.
#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT
